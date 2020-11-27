Українців закликають запалити свічку пам’яті про жертв Голодомору

Національний музей Голодомору-геноциду закликає цієї суботи, 28 листопада, о 16:00 запаліть свічку пам’яті. Вшануйте пам’ять кожного вбитого голодом українця, передає кореспондент Львівського порталу.

Кожен з вас може доєднатися до збереження правди та пам’яті про страшний злочин.

Окрім того Музей збирає свідчення людей, які пережили Голодомор.

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«Розкажіть історію своєї родини, запишіть свідчення свого дідуся чи бабусі, дослідіть сімейний фотоархів та родинні реліквії, пов’язані з Голодомором. Передайте їх до Музею», – йдеться у повідомленні.

Зібрані дані можна надіслати на електронну скриньку: [email protected].

Як відомо, Голодомор 1932–1933 років – акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР на чолі із Сталіном у 1932–1933 роках.

Штучний голодод був актом геноциду, оскільки він був навмисне спрямований проти української нації. Лише за офіційною радянською статистикою втрати українського населення становили близько 4 мільйонів українців. Неофіційно, кількість жертв значно більша. Ряд дослідників озвучують цифри від 7 до 10 мільйонів знищених українців.

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