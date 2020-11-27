В Україні відтермінували підвищення мінімалки

Мінфін перенесе підвищення мінімальної зарплати в 2021 році з липня місяця на грудень. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, пише Дзеркало тижня.

За його словами, мінімальна зарплата збільшиться до 6,5 тисячі грн в грудні 2021 року. За словами міністра, таке рішення було прийнято після консультацій з міжнародними інституціями.

«Це пояснюється тим, що у нас відбуваються шокові вливання в економіку, які впливають на інфляцію. Ми подискутували з нашими партнерами, і зрозуміли, що нам дійсно краще відкласти до кінця року. 1 грудня є більш оптимальним терміном для введення мінімальної зарплати на рівні 6500 гривень», – зазначив Марченко.

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Згідно зі стратегією уряду, представленою прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, протягом 10 років середня зарплата підвищиться з нинішніх 406 доларів до 890, а базова пенсія – до 288 доларів з нинішніх 96.

Як писав Львівський портал, наприкінці червня Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів підвищити рівень мінімальної зарплати вже з вересня. З 1 січня 2021 розмір «мінімалки» має становити вже 6000 грн.

Загалом уряд планує збільшувати мінімальну зарплату українців у три етапи. Детальніше читайте тут.

Закон, яким в Україні мінімальну платню збільшили до 5000 грн, Верховна Рада ухвалила 25 серпня.

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