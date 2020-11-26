Цифровий паспорт з «Дії» прийматимуть у касах банків

Із 1 грудня під час касових операцій банки зможуть приймати цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт у мобільному застосунку «Дія». Можливість ідентифікації та верифікації вже затвердив Національний банк. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НБУ.

«Під час здійснення касових операцій для ідентифікації та верифікації клієнта чи його представника банки зможуть використовувати цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт у мобільному застосунку «Дія»», – йдеться у повідомленні.

Раніше Львівський портал повідомляв, що українці можуть фізично не надавати банку ID-картку або біометричний закордонний паспорт під час дистанційного відкриття рахунку. Нацбанк дозволив пред’являти їх у цифровому варіанті через додаток «Дія».

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З вересня 2021 року жодна установа центрального органу виконавчої влади не зможе вимагати жодної паперової довідки у громадян.

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