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З наступного року держорганам заборонять вимагати в українців паперові документи

Ольга Денисяка

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З вересня 2021 року жодна установа центрального органу виконавчої влади не зможе вимагати жодної довідки у громадян. Про це заяиви президент України Володимир Зеленський, передає Офіс президента.

 

Президент повідомив, що завдяки продуктам проєкту з цифровізації «Дія» у 2021 році Україна почне входити в режим, коли всі послуги будуть цифровими, без паперів.

«Від мене – невеликий спойлер. 2021 рік стане початком входження країни у режим paperless. Тобто – жодних паперів. Це стосується всіх державних органів виконавчої влади, і що найважливіше – жодна державна установа не зможе вимагати від українців жодних довідок, витягів чи інших нескінченних папірців, необхідних для отримання тих чи інших державних послуг», – заявив Президент України.

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Глава держави зауважив, що мобільним додатком «Дія» вже користується 5 мільйонів громадян

Нагадаємо, у межах урядової ініціативи «Держава в смартфоні» цьогоріч 6 лютого в Україні офіційно запустили мобільний додаток «Дія». Це – онлайн-сервіс державних послуг, який має полегшити життя українців і трансформувати Україну в цифрову державу. Детальніше про те, як нинішня влада планує діджиталізовувати Україну, читайте у матеріалі Львівського порталу: «Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн».

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