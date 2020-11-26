Степанова планують звільнити до кінця року, – ЗМІ

Міністра охорони здоров’я Максима Степанова планують звільнити до кінця 2020 року. Про це Українській правді повідомили співрозмовники в оточенні президента Володимира Зеленського і близькі до роботи МОЗ.

Джерела наближені до МОЗ підтверджують, що Степанов готується до звільнення, проте вказують, що є проблема із тим, хто стане новим міністром, оскільки зараз будь-хто, хто зайде на цю посаду – по суті матиме завершення кар‘єри, бо через COVID хорошим міністром бути не вийде.

Наразі кандидатом є нинішній головний санітарний лікар Віктор Ляшко, у якого великі амбіції і який вже втомився бути головним санітаром.

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За його кандидатуру виступає, зокрема заступник керівника ОП Кирил Тимошенко.

«Степанов, ми думали, класний менеджер. Але він, наприклад, дає доручення про доставку кисню на області, а потім може це зовсім не контролювати. Тому все робиться якось в ручному управлінні», – повідомив співрозмовник в оточенні Зеленського.

Як писав Львівський портал, 44-річний Максим Степанов очолює Міністерство охорони здоров’я України із кінця березня. На цю посаду Верховна Рада його призначила із другої спроби. До Степанова міністерством керував Ілля Ємець.

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