Лікарні «Укрзалізниці» не прийматимуть хворих на COVID, допоки їм не заплатять

Лікарні залізниці прийматимуть хворих на коронавірус у разі додаткового фінансування в розмірі 82 млн грн. Гроші необхідні для забезпечення залізничних лікарень медичним обладнанням і киснем, закупівлі апаратів ШВЛ, кисневих концентраторів та засобів індивідуального захисту. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі АТ «Укрзалізниця».

За даними Укрзалізниці, кошти мають бути виділені Фондом боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками – такі можливості були обговорені під час зустрічі міністра охорони здоров’я Максима Степанова із главою правління АТ «Укрзалізниця» Володимиром Жмаком.

У разі виділення коштів для підготовки та укомплектування необхідним обладнанням, залізничні лікарні готові приймати хворих із коронавірусною хворобою. Зокрема, у Харківській клінічній лікарні на залізничному транспорті для цього планують передбачити два окремі приймальні відділення, щоб хворі на COVID та інші пацієнти не контактували між собою.

Реклама партнерів

Нагадаємо, раніше Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував Верховній Раді прийняти за основу і в цілому проєкт Постанови про своєчасне інформування громадян у разі посилення протиепідемічних заходів. Згідно з документом, пропонується залучити відомчі заклади охорони здоров’я до надання стаціонарної медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19 в умовах дії карантинних заходів, встановлених Урядом.

Раніше Львівський портал повідомляв, що СБУ блокувала постачання на регіональну філію «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» неякісних запчастин виробництва РФ, які ввозились через тимчасово окуповані території.

Із 14 листопада в Україні діє карантин вихідного дня. А з 21 листопада почали діяти штрафи за неносіння масок в громадських закладах та у транспорті.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.