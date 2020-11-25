Підприємці, які постраждали через карантин, отримають гроші на дітей

Фізичні особи підприємці (ФОПи), які на період карантину обмежили свою роботу, отримають виплати на забезпечення дітей. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряд 25 листопада, передає УП.

Кошти отримають підприємці, які мають в родині дитину віком до 10 років. Сума виплати на одну дитину складатиме 2 тисячі гривень. Програма буде діяти з 1 листопада по 31 грудня цього року.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна розповіла, що така програма соціального захисту уже працювала у травні -серпні цього року. Тоді виплати отримали 87 тисяч підприємців для понад 115 тисяч дітей. Відповідно заявки, які були подані у травні-серпні за цією програмою, будуть подовжені автоматично.

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Нові підприємці, які хочуть скористатися такою програмою підтримки зможуть звернутися за її призначенням із заявою і необхідними документами до 15 грудня 2020 року.

Загальне фінансування для українських родин за цією програмою до кінця року складе близько 1 млрд грн. Фінансування такої програми буде здійснене за рахунок Фонду по боротьбі з COVID-19.

Напередодні Зеленський анонсував декілька державних програм, які мають фінансово підтримати підприємців, чия діяльність на час «карантину вихідного дня» заборонена.

Зазначимо, з 14 листопада в Україні діє карантин вихідного дня. Втім проти карантину вихідного дня у Львові виступили ресторатори, які вийшли на масові акції протесту, а також Львівська міськрада. У мерії кажуть, що такий карантин може знищити бізнес, тому вирішили обійти заборону, зробивши суботу та неділю робочими днями. Також через заборону працювати у вихідні дні львівські ресторатори записали відеозвернення до Кабміну, в якому просять скасувати карантин вихідного дня.

Тим часом заступниця міністра охорони здоров’я України Ірина Микичак закликала малих підприємців адаптуватись під реалії карантину вихідного дня або піти на роботу у лікарні, де суттєво бракує технічного персоналу.

Детальніше про те, що думають відомі львівські ресторатори про карантин вихідного дня, чим він загрожує закладам харчування, читайте у статті за цим посиланням.

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