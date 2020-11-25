У Новояворівську 18 будинків та 4 бюджетні установи будуть 26 листопада без тепла

У Новояворівську ліквідовують протікання на магістральній тепломережі. Усунути неполадки обіцяють до кінця завтрашнього дня, 26 листопада: без тепла будуть 18 будинків та 4 бюджетні установи. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Зазначається, що працівники ТОВ «Нафтогаз Тепло» сьогодні, 25 листопада, виявили протікання на магістральній тепломережі на вулиці Січових Стрільців (перший мікрорайон) у Новояворівську.

«З метою забезпечення належної послуги з теплопостачання фахівці ТОВ «Нафтогаз Тепло» проводять роботи із усунення протікання у системі опалення, в результаті чого завтра буде призупинена подача теплоносія до 18-ти житлових будинків та 4-х бюджетних установ. Заздалегідь просимо мешканців з розумінням поставитись до даної ситуації та просимо вибачення за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням робіт», – прокоментував директор департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА Назарій Романчук.

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За його словами, усунути неполадки обіцяють до кінця завтрашнього дня.

Зазначимо, у разі виникнення питань, пов’язаних з житлово-комунальним господарством, мешканці можуть звернутися на «гарячу лінію» області за номером телефону «112» та безпосередньо у департамент розвитку та експлуатації житлово – комунального господарства за номером телефону 276-17-94.

На початку листопада Львівський портал писав про те, що частина мешканців Новояворівська залишилася без теплопостачання через протікання у системі опалення.

Нагадаємо, опалювальний сезон в області стартував 19 жовтня.

Як відомо, у 2018 та 2019 роках була ціла епопея із запуском опалювального сезону у Новому Роздолі та Новояворівську, і мешканцям доводилося мерзнути через те, що його не почали вчасно.

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