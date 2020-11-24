У лікарні швидкої допомоги Львова облаштували найбільшу в Україні реанімацію

Станом на 24 листопада у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги є 100 реанімаційних ліжок. 50 з них для пацієнтів з коронавірусом і 50 для інших хворих. Відтак реанімація у цій лікарні стала найбільшою в Україні. Про це на сторінці у Facebook повідомив директор лікарні Олег Самчук.

«100 реанімаційних ліжок! Саме стільки їх зараз у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова. Від початку пандемії ми збільшували кількість місць, щоб мати змогу рятувати життя львів’янам та жителям області», – написав Олег Самчук.

Також він зазначив, що 50 із них – для пацієнтів з коронавірусом. Поряд із кожним є апарат ШВЛ! Ще 50 ліжок – для пацієнтів з іншими хворобами: політравми, інсульти, інфаркти, сепсис та поліорганна недостатність, а також стани після тяжких операцій.

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«Завдяки портативним ренгтген – та УЗД-апаратам наші лікарі мають змогу оперативно виконувати всю необхідну діагностику. Поряд із реанімацією – КТ і МРТ. У лікарні обладнана сучасна лабораторія. Про фаховість наших співробітників навіть говорити не варто – це за замовчуванням професіонали», – написав медик.

Наразі в палатах інтенсивної терапії та реанімації перебувають 78 пацієнтів. З них приблизно 30 з коронавірусною хворобою. До апаратів штучної вентиляції легень підключені 13 людей.

Як раніше повідомлялося, через збільшення кількості захворілих у міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги на вул. Миколайчука вирішили розгорнути додаткових 350 ліжок. Їх облаштують в окремому корпусі, що на території лікарні, приміщення там орендував медичний коледж.

Нове «ковідне» відділення на базі лікарні швидкої медичної допомоги відкрили 16 листопада, облаштувавши перші 50 ліжок. Другу частину нового відділення для хворих на COVID відкрили 20 листопада.

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