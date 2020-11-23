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У Львові горіла квартира

Андрій Котенський

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У Львові на вулиці Гашека горіла квартира у п’ятиповерховому будинку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.

 

Повідомлення про пожежу на вул. Гашека,15 надійшло 23 листопада о 04:16. Пожежа виникла на кухні в квартирі на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.

До прибуття пожежних підрозділів, з квартири було винесено на свіже повітря жінку без свідомості. Як з’ясувалось на місці, це була дружина власника помешкання. Жінку госпіталізовано в Львівську обласну клінічну лікарню.

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Пожежу ліквідовано о 04:28. До ліквідації пожежі залучили 10 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.

Обставини та причина виникнення займання встановлюється.

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