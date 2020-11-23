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Львівські спортсмени вибороли медалі на Кубку України зі стендової стрільби

Наталя Дуляба

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Олександр Білько та Олександр-Олесь Шлюз здобули «золото» і «бронзу» у фіналі Кубка України зі стендової стрільби на траншейному стенді. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

 

На Кубку України зі стендової стрільби на траншейному стенді Львівщину представляли спортсмени Олександр Білько та Олександр-Олесь Шлюз.

Олександр Білько виборов золоту медаль, а Олександр-Олесь Шлюз – бронзову. Окрім цього, Олександр Білько завершує рік на першій позиції національного рейтингу.

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Серед жінок на змаганнях не було рівних львів’янці Надії Булгаковій.

Нагадаємо, Надія Булгакова також здобула перемогу на змаганнях, які нещодавно пройшли у Львові.

Додамо, що стендова стрільба є однією з найстаріших олімпійських дисциплін.

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