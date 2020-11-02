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Львів’яни стали володарями Кубка України зі стендової стрільби

Наталя Дуляба

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Львівські спортсмени Андрій Кобзарук та Надія Булгакова вибороли перемогу на національних змаганнях зі стендової стрільби. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

 

Львів’янин Андрій Кобзарук став переможцем Кубка України – «Кубка Галичини» зі стендової стрільби у вправі круглий стенд.

У стрільбі серед жінок на траншейному стенді володаркою Кубка України стала Надія Булгакова.

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Обидва спортсмени – вихованці Львівської школи вищої спортивної майстерності та Центру олімпійської підготовки.

«Стендова стрільба є однією з найстарших олімпійських дисциплін. Те, що спортсмени Львівщини завжди повертаються з національних змагань в статусі переможців, свідчить про високу фаховість тренерів нашої області», – зауважив керівник управління фізичної культури та спорту ЛОДА Роман Хім’як.

Зазначимо, змагання проходили на базі стрілецького стенду Львівської школи вищої спортивної майстерності, що на Кортумовій горі. Участь у них взяли понад пів сотні спортсменів із різних куточків України.

Нагадаємо, у Львові на території спорткомплексу СКА збудують нове стрільбище. Його вартість становить майже 150 млн грн. детальніше – за цим посиланням.

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Фото: ЛОДА

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