В ДТП на Львівщині постраждали четверо дітей

В одному із сіл у Миколаївському районі на Львівщині у суботу, 21 листопада, зіткнулися два автомобілі. У результаті ДТП постраждали четверо дітей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

ДТП сталася близько 9.30 в одному з сіл Миколаївського району на автодорозі Миколаїв-Жидачів- Калуш. Зокрема, зіткнулись автомобілі «Део Ланос», яким керував 48-річний житель Нового Роздолу та ВАЗ-2107 під керуванням 22-річного мешканця того ж міста. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали пасажири «Део» віком 2, 10, 11 та 14 років.

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За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють обставини події.

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Фото: поліція