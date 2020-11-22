ОСТАННІ НОВИНИ

В ДТП на Львівщині постраждали четверо дітей

Вероніка Рой

|

В одному із сіл у Миколаївському районі на Львівщині у суботу, 21 листопада, зіткнулися два автомобілі. У результаті ДТП постраждали четверо дітей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

ДТП сталася близько 9.30 в одному з сіл Миколаївського району на автодорозі Миколаїв-Жидачів- Калуш. Зокрема, зіткнулись автомобілі «Део Ланос», яким керував 48-річний житель Нового Роздолу та ВАЗ-2107 під керуванням 22-річного мешканця того ж міста. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали пасажири «Део» віком 2, 10, 11 та 14 років.

Реклама партнерів

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Фото: поліція

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»
Анастасія ПИЖ
Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»

Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ» Пандем...

На межі... Чим загрожує рестораторам карантин вихідного дня
Ольга ДЕНИСЯКА
На межі... Чим загрожує рестораторам карантин вихідного дня

У вихідні залишаємось вдома, а кафе й розваги – під замком. Про таку нову реальність думають урядовці. Все через погірше...

Хто потрапив до новообраної Львівської міськради. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Хто потрапив до новообраної Львівської міськради. Список

До Львівської міської ради пройшли п'ять партій, які розділили між собою 64 депутатських мандати. Про це йдеться у прото...

На Львівщині готують VIP-снайперів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На Львівщині готують VIP-снайперів

VIP-снайпер – це той, хто «полює» на відстані до 5 кілометрів і може тиждень перебувати у засідці. До цього портрету слі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...