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Майбутній мер Львова проголосував із дружиною

Андрій Котенський

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У Львові сьогодні, 22 листопада, завершується другий тур виборів голови Львівської ОТГ. Під ручку із дружинами та спалахи і блиск камер голосували обоє претендентів на крісло мера – чинний очільник Львова Андрій Садовий та його опонент Олег Синютка.

Першим на дільниці з’явився представник «Самопомочі», чинний мер Львова Андрій Садовий із дружиною Катериною. Цього разу Андрій Садовий проголосував із першої спроби, і навіть похизувався, що паспорт не забув, як це з ним трапилося 25 жовтня.

«Проголосували і ви приходьте», – закликав Андрій Садовий.

Олег Синютка з’явився на дільниці у супроводі дружини Наталії.

«Це щастя, жити в демократичній країні і мати вільне право вибору. Обов’язок кожного громадянина скористатися цим правом і таким чином визначати майбутнє», – прокоментував волевиявлення Олег Синютка.

Нагадаємо, у першому турі Садовий набрав 40,09% голосів виборців (91 131 голос), а Синютка – 31,1% (70 682).

Явка на місцевих виборах у Львові тоді склала менше 39%, тоді як на Львівщині – 43%.

Сьогодні, 22 листопада, станом на 13 год. на дільниці прийшло віддати свої голоси лише 12,5% виборців. Загалом у Львові є 571 705 виборців. О 20.00 дільниці закриють і почнеться підрахунок голосів.

Соціологи вважають, що в обох претендентів однакові шанси на перемогу.

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Фото: Олег Синютка, Андрій Садовий, Ірина Марушкіна

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