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Як проходять вибори на Львівщині: спалений бюлетень та п'яний член комісії

Ольга Денисяка

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Станом на 18:00 год. під час другого туру виборів голів Львівської та Дрогобицької ОТГ до поліції надійшло 37 повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства. Також правоохоронці склали два адмінпротоколи та три кримінальних провадження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Зараз правоохоронці проводять перевірки за всіма повідомленнями.

За трьома фактами, встановленими під час перевірок повідомлень на виборчій дільниці у Личаківському та двох виборчих дільницях у Сихівському районах Львова, слідчі  відкрили три кримінальних провадження.

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Співробітники Шевченківського відділу поліції склали адмінпротокол за ст.212-23 (Пошкодження, приховування, знищення свого виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі або винесення його за межі приміщення для голосування) Кодексу України про адміністративні правопорушення на мешканку Львова, яка підпалила свій бюлетень для голосування.

У Дрогобичі правоохоронці склали адміністративний протокол за ст.179 (Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв на виробництві) Кодексу України про адміністративні правопорушення на представника однієї з дільничних виборчих комісій, який перебував на дільниці у нетверезому стані.

Нагадаємо, у другому турі за крісло голови Львівської ОТГ змагаються чинний міський голова Андрій Садовий та колишній очільник Львівської ОДА Олег Синютка.

У Дрогобичі в другий тур вийшли чинний міський голова Тарас Кучма та Андрій Веселий.

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