У Бориславі 51-річний водій врізався у електроопору і загинув

У Бориславі 51-річний водій «Рено Мастер» врізався в електроопору і загинув. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Аварія сталася 20 листопада близько 22:30 год. на вул. Симона Петлюри у Бориславі.

Водій автомобіля «Рено Мастер», рухаючись головною дорогою до центру міста, не впорався із керуванням та зіткнувся із бетонною електроопорою. Від отриманих тілесних ушкоджень, помер на місці події.

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Обставини події встановлюються.