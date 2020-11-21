Під час пожежі у власному будинку загинув мешканець Турківщини

У с. Лімна на Турківщині під час пожежі у будинку загинув 61-річний власник помешкання. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Займання виникло 20 листопада близько 19:30 год. Пожежу вдалося ліквідувати Близько 20:10 год.

Під час обстеження будинку було виявлено тіло 61-річного власника будинку.

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Обставини події встановлюються.