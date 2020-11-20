У Львові сто найкращих педагогів отримали по 25 тисяч. Список

Сотня найкращих педагогічних працівників Львова отримала по 25 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
Загалом на участь у програмі «Успішний педагог» подалися 148 педагогічних працівників закладів освіти Львова. Серед них було обрано 100 переможців: 50 – школи, 40 – садки, 10 – позашкілля.
Нагадаємо, що претендентів на отримання грошових винагород у рамках реалізації програми «Успішний педагог» висуває педагогічна рада закладу освіти, батьківська або учнівська громада, а також кожен педагог має право самостійно висунути свою кандидатуру на статус претендента на отримання грошової винагороди. Цьогоріч подання документів відбувалося до 17 жовтня.
10 та 11 листопада учасники брали участь у методичному практикумі з членами комісії, які виходили на зв’язок через програму Zoom. Через жеребкування утворювалися пари (2 особи), які розкривали тему: «Перехрестя двох стихій (предметів) — шлях до успішного розвитку учня». Для підготовки завдання у парі відводилося 30 хв. Учасники у парі готували майстер-клас, під час якого демонструвалась інтеграція на основі двох предметів, формувалась проблема, завдання, яке могло б бути корисним учневі та для його розвитку. Під час майстер-класу учасники повинні були продемонструвати як спільну, так і індивідуальну роботу.
Журі оцінювало лідерські якості учасників, вміння критично мислити, визначати спільну мету та ефективно використовувати час в парі.
Переможці програми «Успішний педагог» в категорії «школи»:
- Гіль Мирослав Миронович, вчитель історії СЗШ № 84;
- Сакович Людмила Сергіївна, вчителька української мови та літератури, польської мови Ліцею ім. Пулюя;
- Філенко Катерина Олексіївна, вчителька японської мови та літератури ЛСЗШ «Будокан»;
- Козак Тарас Ігорович, вчитель географії ЛСЗШ «Будокан»;
- Сагайдак Ірина Іванівна, вчителька математики «ШКТ-ЛТЛ»;
- Ісик Тетяна Іванівна, вчителька англійської мови Ліцею № 51 ім. І. Франка;
- Доскочинська Ольга Ярославівна, вчителька інформатики Ліцею ім. Пулюя;
- Якимів-Ткач Світлана Ігорівна, вчителька інформатики СЗШ № 99;
- Шпак Геннадій Володимирович, вчитель англійської та японської мови ЛСЗШ «Будокан»;
- Мелесь Галина Віталіївна, вчителька початкових класів ПСЗНВК «Живе Слово»;
- Кальмук Надія Миколаївна, вчителька інформаційних технологій та математики НВК «Школа-гімназія Шептицьких»;
- Новогольник Ірина Володимирівна, вчителька англійської мови ЛАГ при НУ «ЛП»;
- Садлій Ганна Борисівна, вчителька початкових класів Ліцею № 93;
- Павлюк Олена Анатоліївна, вчителька математики КМДШ;
- Кобилюх Ольга Степанівна, вчителька англійської мови Ліцею № 51 ім. І. Франка;
- Височанський Мирослав Мирославович, вчитель історії Ліцею № 52;
- Коваліско Олександра Віталіївна, вчителька біології Ліцею ім. В. Симоненка;
- Нечепурна Ярина Богданівна, вчителька географії Ліцею ім. В. Стуса;
- Вишневська Тетяна Андріївна, вчителька англійської мови «ШКТ-ЛТЛ»;
- Остапчук Володимир Валерійович, вчитель фізкультури СЗШ № 44;
- Мех Марія Олегівна, вчитель екології та біології Ліцею «Надія»;
- Слепич Соломія Зіновіївна, вчителька початкових класів ПШ «Світанок»;
- Якубич Марія Юріївна, вчителька англійської мови Ліцею № 45;
- Колодій Наталя Ігорівна, вчителька початкових класів ПСЗНВК «Живе Слово»;
- Палій Оксана Борисівна, вчителька інформатики СЗШ № 99;
- Колісніченко Надія Михайлівна, вчителька початкових класів ПШ «Дивосвіт»;
- Процишак Леся Семенівна, вчителька фізики ЛАГ при НУ «ЛП»;
- Ганик Оксана Володимирівна, вчителька початкових класів ПШ «Дивосвіт»;
- Підлісна Наталя Іванівна, вчителька історії НВК «Школа-садок Софія»;
- Серватнюк Галина Орестівна, вчителька початкових класів СЗШ № 7;
- Петрів Наталя Володимирівна, вчителька математики НВК «ШЕЛ»;
- Олексишин Андрій Мар’янович, вчитель інформатики Ліцею № 18;
- Курач Лілія Володимирівна, вчителька християнської етики ПШ «Дивосвіт»;
- Леськів Юлія Олегівна, вчитель фізкультури Ліцею ім. Пулюя;
- Левкович Олена Зенонівна, вчителька початкових класів Ліцею № 52;
- Пажун Надія Богданівна, вчителька англійської мови Ліцею ім. В. Симоненка;
- Бандровська Оксана Богданівна, вчителька історії ЛСЗШ «Будокан»;
- Яцик Наталя Ігорівна, вчителька початкових класів СЗШ № 97;
- Андрусяк Галина Петрівна, вчителька початкових класів ПШ «Дзвіночок»;
- Николаєв Мирослав Степанович, вчитель фізкультури та предмета «Захист України» НВК «Школа-садок Софія»;
- Мацеха Ірина Валеріївна, вчителька початкових класів Ліцею № 52;
- Кушваха Марія Степанівна, вчителька математики Ліцею № 93;
- Слободянюк Людмила Василівна, вчителька початкових класів СЗШ № 74;
- Мазник Мар’яна Іванівна, вчителька української мови та літератури, зарубіжної літератури СЗШ № 43;
- Радик Ярина Федорівна, вчителька початкових класів СЗШ № 60;
- Карасава Роксолана Мирославівна, вчителька інформатики Ліцею ім. Стуса;
- Грамоліна Уляна Ярославівна, вчитель математики Ліцею ім. В. Стуса;
- Терлецька Леся Іванівна, вчителька початкових класів Ліцею «Львівський»;
- Бутим Галина Павлівна, вчителька української мови та літератури Ліцею № 45;
- Андріїв Галина Ярославівна, вчителька української мови і літератури СЗШ № 60.
Переможці програми «Успішний педагог» в категорії «дошкілля»:
- Фулитка Леся Іванівна, вихователька-методистка ЗДО № 109;
- Яцун Мар’яна Олександрівна, вихователька-методистка ЗДО «Барвінок»;
- Корнієнко Галина Юріївна, вчителька-логопединя ЗДО «Пізнайко»;
- Головацька Ярослава Іванівна, вихователька-методистка ЗДО № 168;
- Цюнглевич Ірина Юріївна, вихователька-методистка ЗДО № 187;
- Стасишин Леся Миронівна, вихователька ЗДО № 165;
- Нечай Марта Євстахіївна, вихователька ЗДО № 167;
- Бондаренко Наталія Анатоліївна, музична керівниця ЗДО № 37;
- Кроленко Катерина Сергіївна, вихователька ПСЗНВК «Живе Слово»;
- Сторонська Анастасія Зенонівна, практична психологиня ЗДО № 92;
- Шиденко Ольга Володимирівна, вчителька-логопединя ЗДО № 73;
- Глинка Оксана Михайлівна, музична керівниця гімназії «Провесінь»;
- Голованова Світлана Миколаївна, вихователька-методистка ЗДО № 167;
- Цебрик Наталія Василівна, вихователька ЗДО № 37;
- Петрів Лариса Володимирівна, вихователька ЗДО № 183;
- Медвідь Наталія Ігорівна, вихователька, практична психологиня ЗДО № 135;
- Гайворонська Зоряна Михайлівна, музична керівниця ЗДО № 67;
- Аввакумова Уляна Богданівна, вихователька ЗДО № 7;
- Стеблівська Ольга Михайлівна, вихователька-методистка ЗДО № 30;
- Гораль Зоряна Зорянівна, вихователька ЗДО № 37;
- Слодзяк Любов Степанівна, вихователька ЗДО № 92;
- Кутинська Мар’яна Іванівна, вихователька ЗДО № 160;
- Штойко Анастасія Віталіївна, вихователька ЗДО № 165;
- Чупило Оксана Ярославівна, вихователька ЗДО № 165;
- Торконяк Світлана Іванівна, вихователька, вчителька музики школи «Малюк»;
- Волощак Оксана Михайлівна, вихователька ЗДО «Казка»;
- Петровська Надія Михайлівна, вихователька ЗДО № 33;
- Костевко Наталя Григорівна, музична керівниця ПШ «Дзвіночок»;
- Якуба Тетяна Степанівна, вихователька ЗДО № 125;
- Бабух Ірина Йосипівна, вихователька ЗДО № 44;
- Панькевич Лілія Олексіївна, музична керівниця ЗДО № 67 ;
- Чучман Наталія Євгенівна, вихователька, психологиня ПШ «Дзвіночок»;
- Трет’як Євгенія Олександрівна, вихователька ЗДО № 37;
- Пищик Жанна Ігорівна, вихователька, керівниця образотворчої діяльності ПШ «Дзвіночок»;
- Іванович Ірина Михайлівна, вчителька-логопединя, дифектологиня ЗДО № 160;
- Величко Олександра Богданівна, вихователька-методистка ЗДО № 134;
- Фот Галина Веніамінівна, вихователька ЗДО № 88;
- Понкало Ольга Петрівна, вчителька-логопединя ЗДО № 88;
- Узумова Каріна Едуардівна, вихователька ЗДО № 129;
- Яремко Марія Зіновіївна, вихователька, вчителька-логопединя ЗДО № 132.
Переможці програми «Успішний педагог» в категорії «позашкілля»:
- Олексин Тарас Євгенійович, методист, керівник гуртка Дитячого центру туризму, спорту та екскурсій МЖК-1;
- Мелимук Христина Володимирівна, керівниця ансамблю БДЮТ м. Винники;
- Дзюб Оксана Ярославівна, керівниця гуртка ЦТДЮГ;
- Сидор Марія Русланівна, керівниця гуртка Львівського міського координаційно-методичного центру «Галицьке юнацтво»;
- Марущак Софія Степанівна, керівниця гуртка БДЮТ Франківського району;
- Мазуркіна Тетяна Анатоліївна, керівниця гуртка Личаківського БДЮТ;
- Соломіна Віра Ярославівна, керівниця гуртка ЦТДЮГ;
- Куциняк Наталя Романівна, керівниця гуртка Личаківського БДЮТ;
- Цигилик Ірена Федорівна, керівниця Народної капели бандуристок ЦДЮТ Залізничного району;
- Лубій Антон Богданович, керівник гуртка ЦДЮТ Залізничного району.
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Фото: ЛМР
Соломія Головіна