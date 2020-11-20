У Львові сто найкращих педагогів отримали по 25 тисяч. Список

Сотня найкращих педагогічних працівників Львова отримала по 25 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Загалом на участь у програмі «Успішний педагог» подалися 148 педагогічних працівників закладів освіти Львова. Серед них було обрано 100 переможців: 50 – школи, 40 – садки, 10 – позашкілля.

Нагадаємо, що претендентів на отримання грошових винагород у рамках реалізації програми «Успішний педагог» висуває педагогічна рада закладу освіти, батьківська або учнівська громада, а також кожен педагог має право самостійно висунути свою кандидатуру на статус претендента на отримання грошової винагороди. Цьогоріч подання документів відбувалося до 17 жовтня.

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10 та 11 листопада учасники брали участь у методичному практикумі з членами комісії, які виходили на зв’язок через програму Zoom. Через жеребкування утворювалися пари (2 особи), які розкривали тему: «Перехрестя двох стихій (предметів) — шлях до успішного розвитку учня». Для підготовки завдання у парі відводилося 30 хв. Учасники у парі готували майстер-клас, під час якого демонструвалась інтеграція на основі двох предметів, формувалась проблема, завдання, яке могло б бути корисним учневі та для його розвитку. Під час майстер-класу учасники повинні були продемонструвати як спільну, так і індивідуальну роботу.

Журі оцінювало лідерські якості учасників, вміння критично мислити, визначати спільну мету та ефективно використовувати час в парі.

Переможці програми «Успішний педагог» в категорії «школи»:

Гіль Мирослав Миронович, вчитель історії СЗШ № 84;

Сакович Людмила Сергіївна, вчителька української мови та літератури, польської мови Ліцею ім. Пулюя;

Філенко Катерина Олексіївна, вчителька японської мови та літератури ЛСЗШ «Будокан»;

Козак Тарас Ігорович, вчитель географії ЛСЗШ «Будокан»;

Сагайдак Ірина Іванівна, вчителька математики «ШКТ-ЛТЛ»;

Ісик Тетяна Іванівна, вчителька англійської мови Ліцею № 51 ім. І. Франка;

Доскочинська Ольга Ярославівна, вчителька інформатики Ліцею ім. Пулюя;

Якимів-Ткач Світлана Ігорівна, вчителька інформатики СЗШ № 99;

Шпак Геннадій Володимирович, вчитель англійської та японської мови ЛСЗШ «Будокан»;

Мелесь Галина Віталіївна, вчителька початкових класів ПСЗНВК «Живе Слово»;

Кальмук Надія Миколаївна, вчителька інформаційних технологій та математики НВК «Школа-гімназія Шептицьких»;

Новогольник Ірина Володимирівна, вчителька англійської мови ЛАГ при НУ «ЛП»;

Садлій Ганна Борисівна, вчителька початкових класів Ліцею № 93;

Павлюк Олена Анатоліївна, вчителька математики КМДШ;

Кобилюх Ольга Степанівна, вчителька англійської мови Ліцею № 51 ім. І. Франка;

Височанський Мирослав Мирославович, вчитель історії Ліцею № 52;

Коваліско Олександра Віталіївна, вчителька біології Ліцею ім. В. Симоненка;

Нечепурна Ярина Богданівна, вчителька географії Ліцею ім. В. Стуса;

Вишневська Тетяна Андріївна, вчителька англійської мови «ШКТ-ЛТЛ»;

Остапчук Володимир Валерійович, вчитель фізкультури СЗШ № 44;

Мех Марія Олегівна, вчитель екології та біології Ліцею «Надія»;

Слепич Соломія Зіновіївна, вчителька початкових класів ПШ «Світанок»;

Якубич Марія Юріївна, вчителька англійської мови Ліцею № 45;

Колодій Наталя Ігорівна, вчителька початкових класів ПСЗНВК «Живе Слово»;

Палій Оксана Борисівна, вчителька інформатики СЗШ № 99;

Колісніченко Надія Михайлівна, вчителька початкових класів ПШ «Дивосвіт»;

Процишак Леся Семенівна, вчителька фізики ЛАГ при НУ «ЛП»;

Ганик Оксана Володимирівна, вчителька початкових класів ПШ «Дивосвіт»;

Підлісна Наталя Іванівна, вчителька історії НВК «Школа-садок Софія»;

Серватнюк Галина Орестівна, вчителька початкових класів СЗШ № 7;

Петрів Наталя Володимирівна, вчителька математики НВК «ШЕЛ»;

Олексишин Андрій Мар’янович, вчитель інформатики Ліцею № 18;

Курач Лілія Володимирівна, вчителька християнської етики ПШ «Дивосвіт»;

Леськів Юлія Олегівна, вчитель фізкультури Ліцею ім. Пулюя;

Левкович Олена Зенонівна, вчителька початкових класів Ліцею № 52;

Пажун Надія Богданівна, вчителька англійської мови Ліцею ім. В. Симоненка;

Бандровська Оксана Богданівна, вчителька історії ЛСЗШ «Будокан»;

Яцик Наталя Ігорівна, вчителька початкових класів СЗШ № 97;

Андрусяк Галина Петрівна, вчителька початкових класів ПШ «Дзвіночок»;

Николаєв Мирослав Степанович, вчитель фізкультури та предмета «Захист України» НВК «Школа-садок Софія»;

Мацеха Ірина Валеріївна, вчителька початкових класів Ліцею № 52;

Кушваха Марія Степанівна, вчителька математики Ліцею № 93;

Слободянюк Людмила Василівна, вчителька початкових класів СЗШ № 74;

Мазник Мар’яна Іванівна, вчителька української мови та літератури, зарубіжної літератури СЗШ № 43;

Радик Ярина Федорівна, вчителька початкових класів СЗШ № 60;

Карасава Роксолана Мирославівна, вчителька інформатики Ліцею ім. Стуса;

Грамоліна Уляна Ярославівна, вчитель математики Ліцею ім. В. Стуса;

Терлецька Леся Іванівна, вчителька початкових класів Ліцею «Львівський»;

Бутим Галина Павлівна, вчителька української мови та літератури Ліцею № 45;

Андріїв Галина Ярославівна, вчителька української мови і літератури СЗШ № 60.

Переможці програми «Успішний педагог» в категорії «дошкілля»:

Фулитка Леся Іванівна, вихователька-методистка ЗДО № 109;

Яцун Мар’яна Олександрівна, вихователька-методистка ЗДО «Барвінок»;

Корнієнко Галина Юріївна, вчителька-логопединя ЗДО «Пізнайко»;

Головацька Ярослава Іванівна, вихователька-методистка ЗДО № 168;

Цюнглевич Ірина Юріївна, вихователька-методистка ЗДО № 187;

Стасишин Леся Миронівна, вихователька ЗДО № 165;

Нечай Марта Євстахіївна, вихователька ЗДО № 167;

Бондаренко Наталія Анатоліївна, музична керівниця ЗДО № 37;

Кроленко Катерина Сергіївна, вихователька ПСЗНВК «Живе Слово»;

Сторонська Анастасія Зенонівна, практична психологиня ЗДО № 92;

Шиденко Ольга Володимирівна, вчителька-логопединя ЗДО № 73;

Глинка Оксана Михайлівна, музична керівниця гімназії «Провесінь»;

Голованова Світлана Миколаївна, вихователька-методистка ЗДО № 167;

Цебрик Наталія Василівна, вихователька ЗДО № 37;

Петрів Лариса Володимирівна, вихователька ЗДО № 183;

Медвідь Наталія Ігорівна, вихователька, практична психологиня ЗДО № 135;

Гайворонська Зоряна Михайлівна, музична керівниця ЗДО № 67;

Аввакумова Уляна Богданівна, вихователька ЗДО № 7;

Стеблівська Ольга Михайлівна, вихователька-методистка ЗДО № 30;

Гораль Зоряна Зорянівна, вихователька ЗДО № 37;

Слодзяк Любов Степанівна, вихователька ЗДО № 92;

Кутинська Мар’яна Іванівна, вихователька ЗДО № 160;

Штойко Анастасія Віталіївна, вихователька ЗДО № 165;

Чупило Оксана Ярославівна, вихователька ЗДО № 165;

Торконяк Світлана Іванівна, вихователька, вчителька музики школи «Малюк»;

Волощак Оксана Михайлівна, вихователька ЗДО «Казка»;

Петровська Надія Михайлівна, вихователька ЗДО № 33;

Костевко Наталя Григорівна, музична керівниця ПШ «Дзвіночок»;

Якуба Тетяна Степанівна, вихователька ЗДО № 125;

Бабух Ірина Йосипівна, вихователька ЗДО № 44;

Панькевич Лілія Олексіївна, музична керівниця ЗДО № 67 ;

Чучман Наталія Євгенівна, вихователька, психологиня ПШ «Дзвіночок»;

Трет’як Євгенія Олександрівна, вихователька ЗДО № 37;

Пищик Жанна Ігорівна, вихователька, керівниця образотворчої діяльності ПШ «Дзвіночок»;

Іванович Ірина Михайлівна, вчителька-логопединя, дифектологиня ЗДО № 160;

Величко Олександра Богданівна, вихователька-методистка ЗДО № 134;

Фот Галина Веніамінівна, вихователька ЗДО № 88;

Понкало Ольга Петрівна, вчителька-логопединя ЗДО № 88;

Узумова Каріна Едуардівна, вихователька ЗДО № 129;

Яремко Марія Зіновіївна, вихователька, вчителька-логопединя ЗДО № 132.

Переможці програми «Успішний педагог» в категорії «позашкілля»:

Олексин Тарас Євгенійович, методист, керівник гуртка Дитячого центру туризму, спорту та екскурсій МЖК-1;

Мелимук Христина Володимирівна, керівниця ансамблю БДЮТ м. Винники;

Дзюб Оксана Ярославівна, керівниця гуртка ЦТДЮГ;

Сидор Марія Русланівна, керівниця гуртка Львівського міського координаційно-методичного центру «Галицьке юнацтво»;

Марущак Софія Степанівна, керівниця гуртка БДЮТ Франківського району;

Мазуркіна Тетяна Анатоліївна, керівниця гуртка Личаківського БДЮТ;

Соломіна Віра Ярославівна, керівниця гуртка ЦТДЮГ;

Куциняк Наталя Романівна, керівниця гуртка Личаківського БДЮТ;

Цигилик Ірена Федорівна, керівниця Народної капели бандуристок ЦДЮТ Залізничного району;

Лубій Антон Богданович, керівник гуртка ЦДЮТ Залізничного району.

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Фото: ЛМР