Для транспорту відкривають праву частину вулиці Чернівецької

У понеділок, 21 серпня, у Львові після ремонту відкривають праву частину вул. Чернівецької. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Праву частину вулиці Чернівецької, яка була в ремонті, відкриють сьогодні о 18 год. Натомість підрядник приступає до робіт на лівій частині.

Як повідомив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий, на вул. Чернівецькій замінили всі комунікації, і підрядник досить швидко впорався з об’ємом робіт.

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«Сьогодні вже закінчено нанесення першого шару асфальту на правій частині вулиці (якщо їхати в напрямку до вокзалу), і переходять до робіт на лівій частині вулиці. Відповідно тепер автомобілі поїдуть по відремонтованій частині вулиці, а цю частину, по якій був проїзд, тепер закриють на ремонт», – повідомив Андрій Білий.

Повністю ремонт вулиці Чернівецької планують завершити до кінця року.

Ремонтні роботи на вулиці Чернівецькій розпочали 15 червня. Їх виконує підрядна організація ТзОВ «Вельт-Капітал. Вартість ремонту вулиці становить 89,9 млн грн.

Фото: ЛМР