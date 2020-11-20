Під час гасіння пожежі у будинку на Сокальщині виявили тіло чоловіка

У с. Бутини на Сокальщині під час пожежі у дерев’яному житловому будинку виявили тіло 55-річного чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Пожежа спалахнула у будинку 19 листопада о 14:51 год. Під час гасіння виявили тіло чоловіка.

Ліквідувати пожежу вдалося о 15:33 год. Вогнем знищено домашні речі на площі 6 м2, пошкоджено стіну на площі 9 м2. Обставини події встановлюються.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.