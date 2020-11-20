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Під час гасіння пожежі у будинку на Сокальщині виявили тіло чоловіка

Соломія Головіна

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У с. Бутини на Сокальщині під час пожежі у  дерев’яному житловому будинку виявили тіло 55-річного чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Пожежа спалахнула у будинку 19 листопада о 14:51 год. Під час гасіння виявили тіло чоловіка.

Ліквідувати пожежу вдалося о 15:33 год. Вогнем знищено домашні речі на площі 6 м2, пошкоджено стіну на площі 9 м2. Обставини події встановлюються.

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