Напередодні «дня тиші» на Львівщині присутня прихована агітація, – Опора

Напередодні так званого «дня тиші» спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА фіксують білборди з ознаками прихованої агітації у Львові та Дрогобичі. У цих двох громадах 22 листопада відбудеться повторне голосування за кандидатів на посаду міського голови Львівської та Дрогобицької територіальних громад. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Громадянської мережі ОПОРА.

У центрі міста Львова спостерігачами ОПОРИ було зафіксовано плакат з текстом «Львову потрібен новий мер! 22 листопада твій день. Прийди і проголосуй!». Кольорова гама, шрифт тексту та блакитна «пташка», яку потрібно поставити у бюлетені, айдентика і стилістика аналогічні з агітаційними матеріалами кандидата на посаду міського голови Львова Олега Синютки.

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На проспекті Чорновола, біля залізничного вокзалу, на вулиці Митрополита Андрея спостерігачі ОПОРИ зафіксували білборд з надписом «Львове, цієї неділі покажи свою явку». За своєю стилістикою ця зовнішня реклама не нагадує агітаційних матеріалів жодного з кандидатів на посаду міського голови Львова.

«22 листопада – день виборів. Голосуй проти брехні!», «22 листопада – день виборів. Голосуй проти занепаду!», «22 листопада – день виборів. Голосуй проти сміття», – білборди з таким текстом спостерігачі ОПОРИ зафіксували у місті Дрогобич. Біло-жовта кольорова гама на зовнішніх носіях може асоціюватися у виборців із кандидатом на посаду Дрогобицької міської територіальної громади Андрієм Веселим. Ці кольори він раніше використовував на своїх агітаційних матеріалах.

А користувачі соціальних мереж ставлять рамки з текстом «За Івановича» або «Я за Олега».

В Опорі зазначають, що наразі відсутні дієві правові механізми щодо притягнення до відповідальності за приховану агітацію, адже Виборчий кодекс України з одного боку забороняє таку приховану агітацію, а з іншого – не містить правового визначення даного терміну.

Зазначимо, що вже цієї неділі, 22 листопада, відбудеться другий тур виборів голови Львівської ОТГ. У ньому змагатимуться Андрій Садовий та Олег Синютка, які у першому турі набрали 40,09% голосів виборців та 31,1% відповідно.

Явка на місцевих виборах у Львові склала менше 39%, тоді як на Львівщині – 43%.

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Відео: Суспільне Львів