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Майбутні офіцери пройшли курс гірської підготовки

Соломія Головіна

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Для курсантів випускних курсів, які після завершення навчання у Національній академії сухопутних військ планують продовжити свою офіцерську службу у гірсько-штурмових військових частинах ЗСУ, впродовж двох тижнів було проведено перший етап пілотного проєкту з гірської підготовки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі вишу.

 

Спершу з курсантами було проведено теоретичну частину курсу в пункті постійної дислокації, а згодом вони мали змогу практично відпрацювати техніку та засоби подолання скельного рельєфу, зокрема, організацію спуску та підйому по вертикальних перилах та зняття їх на одному зі скельних масивів на околиці Львова. Окрім цього, учасники заходу відпрацювали налагодження переправи за допомогою системи «ПОЛІСПАС».

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Під час наступних етапів гірської підготовки заплановано практичне сходження на гори Говерла та Петрос, що у Рахівському районі Івано-Франківської області, а також скельна підготовка на масиві «Скелі Довбуша», що на Львівщині.

Варто зазначити, що захід відбувся за сприяння Відокремленого підрозділу «Федерації альпінізму і скелелазіння України» у Львівській області. А після успішного завершення підготовки курсанти отримають спортивний розряд «Альпініст України».

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Фото: Академія сухопутних військ

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