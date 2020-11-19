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У Верхньому Синьовидному створили пам'ятку садового-паркового мистецтва

Соломія Головіна

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Депутати Львівської облради 19 листопада прийняли рішення про створення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Парк імені Т. Шевченка» у Верхньому Синьовидному Стрийського району. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Зауважимо, що загальна площа парку – 1,7950 га. Тепер охоронний статус об’єкта сприятиме збереженню природних комплексів та фітоценозів, підтриманню екологічного балансу регіону, недопущення синантропізації та урбанізації території.

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Як наголошують у департаменті екології ЛОДА, цей об’єкт має композиційне та рекреаційне значення як для селища, так і для природно-заповідного фонду Львівщини.

Фото: департамент екології ЛОДА

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