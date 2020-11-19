У Перемишлянському районі водій збив насмерть велосипедиста і втік

У середу ввечері, 18 листопада, у ДТП на Перемишлянщині загинув 45-річний велосипедист. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Попередньо встановлено, що аварія сталась орієнтовно о 18:00 год. у селі Великі Глібовичі Перемишлянського району.

Невідомий водій на невстановленому автомобілі збив велосипедиста, 45-річного мешканця с. Суходіл Перемишлянського району. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

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Наразі особу горе-водія та всі обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

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