Смертельна ДТП під Рудками: юнак на «Опелі» збив пішохода

У середу, 18 листопада, на трасі Львів – Самбір – Ужгород в аварії загинула 59-річна жінка. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Попередньо встановлено, що ДТП сталась орієнтовно о 17:45 год. поблизу міста Рудки Самбірського району.

Водій автомобіля «Опель Астра», 24-річний місцевий мешканець, збив пішохода, жительку села Корничі Самбірського району. Внаслідок наїзду 59-річна жінка загинула на місці аварії.

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Наразі всі обставини події встановлюють правоохоронці.

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