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Кожні 17 секунд в Європі від COVID помирає одна людина, – ВООЗ

Соломія Головіна

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Станом на сьогодні Всесвітня організація охорони здоров’я зафіксувала майже 16 млн випадків коронавірусу в Європі, зокрема майже 355 тисяч летальних. На Європу в загальному припадає 28% світових випадків зараження та 26% смертей.Про це йдеться у заяві директора європейського бюро ВООЗ Ханса Клюге, розміщеній на сайті організації, передає РБК-Україна.

 

За словами Клюге, в останні два тижні смертність від коронавірусу в Європі збільшилася на 18%. Минулого тижня в Європі зафіксували понад 29 тисяч летальних випадків.

«Тобто в Європі кожні 17 секунд одна людина помирає від COVID-19. Зараз в Європі через COVID-19 щоденно помирає в середньому 4500 людей. Цього можна уникнути, якщо всі ми будемо діяти», – наголосив він.

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Крім того, ВООЗ фіксує все більше сигналів щодо перезавантаженості систем охорони здоров’я в країнах Європи. Наприклад, у Франції палати інтенсивної терапії протягом 10 днів були завантажені на понад 95%, а у Швейцарії – на повну.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні загалом підтверджено 583 510 випадків коронавірусу. За минулу добу, 18 листопада, виявили 13 357 нових хворих, що є новим абсолютним рекордом. Також додамо, що COVID-19 в Україні вже забрав життя 10 369 людей, одужали 266 479 хворих.

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