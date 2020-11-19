Чоловіки на Львівщині заробляють на 22% більше, ніж жінки, – статистика

Середньомісячна заробітна плата чоловіків у 2019 році становила 10267 грн, що на 22% більше ніж у жінок. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

Окрім того, середній розмір призначеної місячної пенсії у чоловіків на початок 2020 року на 37% перевищував розмір пенсії у жінок і становив 3360 грн.

«Рівень зайнятості осіб чоловічої статі у 2019 році становив 62,1% (жінок – 53,8%), рівень безробіття чоловіків – 7,9% (жінок – 5,0%)», – йдеться в повідомленні.

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Також зростає середній вік чоловіків, які одружуються. Якщо у 1999 році чоловіки реєстрували шлюб у середньому в 28 років, а жінки у 25 років, то у 2019 році середній вік чоловіків під час реєстрації шлюбу перетнув позначку 30 років (жінок – 28 років). Із загальної кількості чоловіків, які вступили у шлюб, 81% – одружувалися вперше, 18% – розлучені, 1% – вдівці.

Додамо, що у 2018 році середньомісячна заробітна плата чоловіків на Львівщині становила 8938 грн, що на 24% більше, ніж у жінок.

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