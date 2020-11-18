На Пасічній замінюють водопровід

На аварійній ділянці на вулиці Пасічній у Львові прокладають новий водопровід. Вартість робіт – 1,7 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Від вул. Зеленої до вул. Пасічної прокладуть 180 погонних метрів нового трубопроводу діаметром 500 мм. Загальна вартість робіт – близько 1,7 млн гривень.

Орієнтовно роботи мають завершити до кінця 2020 року. Роботи виконує підрядна компанія – ТЗОВ «Будівельні споруди міста».

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Фото: Львівводоканал