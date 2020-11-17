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У Львові прооперували немовля зі шлунком і кишківником у грудях

Ольга Денисяка

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Хірурги Львівського ОХМАТДИТу виконали складну операцію новонародженій дівчинці. Вони забрали шлунок, селезінку і кишківник з грудної клітки і пришили органи назад у черевну порожнину. Дівчинку вже виписали з лікарні і вона має шанс на повноцінне життя. Про це повідомляють на сторінці медзакладу у Facebook, передає Львівський портал.

 

Вроджена діафрагмальна грижа – це анатомічний дефект діафрагми,який зустрічається у 1-4 дітей на 10000 новонароджених. Органи черевної порожнини переміщуються в грудну, блокуючи розвиток легень. Проблема комплексна, адже у малечі страждають відразу всі органи грудної клітки і черевної порожнини.

Вперше про такий діагноз мешканка Стрия і мама дівчинки почула ще на планових УЗД під час вагітності. У пологовому навонароджену з перших секунд життя підключили до спеціального високочастотного апарату ШВЛ і вже тоді доставили до ОХМАТДИТу для подальшого лікування.

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«У нашої дівчинки тонкий кишківник і частина товстої кишки, шлунок і селезінка опинилися у грудній клітці, а ліва легеня не мала, як розвиватися, вона була недорозвинена. Всі ці органи з черевної порожнини тиснули на цю маленьку легеню, сердечко і здорову легеню і не давали їм повноцінно працювати. Тут ніякий орган не був на своєму місці! Порушилися відразу і газообмін, і обмін речовин, і гемодинаміка»,  – пояснює торакальний хірург, який лікував місячну малечу, Олег Ленів.

За словами лікаря, дитині ще пощастило, що хоч одна легеня була розвинена, інакше її чекала б пересадка органа.

Лікування дівчинки складалось з трьох етапів:

 Перший. Спочатку налагодили дихальну функцію: дитину перевели на спеціальний високочастотний апарат ШВЛ. Він необхідний, щоб не порушувалася робота інших органів. В ОХМАТДИТІ є два такі апарати у відділенні реанімації новонароджених. Вони дозволяють створити більшу частоту при меншому тиску. Тільки в таких умовах хірург може працювати. У дівчинки піднялася сатурація до 90, вона трималася 2 дні, тож хірурги впевнилися, що дитинку можна оперувати, а дихальна система довела, що може взяти на себе навантаження після операції.

Другий. Оперція. Вона була надскладна, адже команді хірургів довелося забрати з грудної клітки шлунок, селезінку та кишківник і перемістити в черевну порожнину.

«Дефект діафрагми ми закрили власними тканинами, без жодних штучних сіток. Діафрагму ми сформували з власних м’язової і сполучної тканини дитини, обійшлися без штучної армуючої сітки. Після такої операції недорозвинена легеня поступово розправиться, стане на місце серце і підтягнеться діафрагма», – пояснив Олег Ленів.

До операційної бригади увійшли торакальні хірурги Роман Ковальський, Олег Ленів, хірург-інтерн Юля Пигитяк, анестезіологи Галина Заремба і Галина Кішко.

Третій.  Виходжування крихітки. Цим займалися у реанімації новонароджених.

Дівчинка уже перебуває вдома. Вона поки що на спеціальному харчуванні, щоб адаптувати кишківник до повноцінного навантаження. За місяць лікарі знову оглянуть малечу. У дитини є всі шанси на повноцінне життя.

У лікарні додають, що від весни це вже 5 дитина з такою вадою. Такі операції торакальні хірурги Львівського ОХМАТДИТу роблять уже понад 30 років, і медики закладу були першими у Західній Україні, хто їх запровадив.

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Фото: ОХМАТДИТ

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