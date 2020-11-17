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У Городку комунальна вантажівка переїхала прибиральника

Андрій Котенський

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У Городку під колесами вантажівки опинився працівник комунального підприємства. Відкрито кримінальне провадження, поліцейські встановлюють обставини травмування чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Подія сталась 16 листопада близько 13.00 на вулиці Парковій у місті Городок.

Як попередньо встановили співробітники територіального підрозділу поліції, під час виконання робіт з прибирання та вивезення сухого листя, у працівників одного з місцевих комунальних підприємств поламалась вантажівка ГАЗ.

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Чоловіки намагались власними силами усунути несправність, проте, під час ремонту автомобіль несподівано рушив, наїхавши при цьому на одного з комунальників – 59-річного місцевого мешканця. Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні.

За порушення правил безпеки дорожнього руху відкрили кримінальне провадження. Якщо вину колеги доведуть то йому загрожує до трьох років обмеження волі.

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