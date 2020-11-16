Цього тижня Львівська опера представить грандіозну прем’єру опери «Турандот»

Львівська національна опера цього тижня презентує грандіозну прем’єру опери «Турандот» італійського композитора Джакомо Пуччіні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі театру.

Через запровадження карантину вихідного дня, прем’єра відбудеться у будні, а саме – 20-го (здача прем’єри), 26 та 27 листопада (прем’єра). Через карантинні обмеження вистави зможуть відвідати лише 362 глядачів.

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Постановка опери «Турандот» присвячена 120-річчю Львівської національної опери: її планували здійснити ще в травні 2020-го, але через запровадження карантину перенесли на пів року.

Зазначається, що навіть зараз постановка відбувається у безпрецедентних в історії українського оперного театру умовах: уся робота із запрошеними постановниками із чотирьох країн світу ведеться онлайн. Сцену і репетиційні класи оперного театру власними зусиллями обладнали екранами, веб-камерами та динаміками, щоб паралельно проводити репетиції із постановниками через інтернет.

Генеральний директор – художній керівник театру Василь Вовкун розповів про непросте прийняття такого рішення: «Від польської сторони отримали пропозицію, що режисер ставитиме «Турандот» Пуччіні в онлайн-режимі. Це теж експеримент. Відверто кажучи, всі перелякалися, а директор сказав: «Спробуймо!».

До числа постановників залучені митці з Польщі, Італії, Аргентини та Греції, а саме режисер Міхал Знанецький, художник Луіджі Скольйо, художниця костюмів Малгожата Слоньовська, балетмейстерка Діана Теохарідіс та її асистенти – Стратос Мпапагіанакіс та Костантінос Кафандаріс. Лише художник світла – Даріуш Альбрихт з Польщі зміг приїхати до Львова, і працює безпосередньо в театрі.

Підготовкою хору займався 26-річний хормейстер-постановник Вадим Яценко, який поділився враженнями щодо постановки опери: «Вже із самого початку роботи над оперою, музика Дж. Пуччіні нас неймовірно захопила! Один із найкращих творів маестро, його остання робота, вразила нас своєю глибиною, драматургією та абсолютно фантастичним музичним матеріалом».

Режисуру здійснив славетний польський режисер Міхал Знанецький, який поставив близько 200 вистав по всьому світу – від Польщі до Аргентини, і це його перша постановка в Україні. Графік режисера розпланований на три роки вперед, тож здійснення постановки на сцені Львівської національної опери – велика удача для театру та українського глядача.

Придбати квитки можна у касі або на сайті Львівської опери.

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Фото: Львівська опера