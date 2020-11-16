П’яний і без прав: у Сокалі спіймали 17-річного водія-втікача «Ленд Крузера»

У Сокалі 17-річний нетверезий водій позашляховика «Тойота Ленд Крузер» протаранив кілька автомобілів, а потім намагався втекти від правоохоронців. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Встановлено, що першу аварію неповнолітній вчинив у неділю, 15 листопада, орієнтовно о 16:00 год. у Сокалі. На вул. Тартаківській 17-річний водій водій «Тойоти Ленд Крузера» в’їхав у металеву огорожу, після чого врізався в автомобіль «Ауді».

Рухаючись далі, на вул. Шептицького хлопець скоїв зіткнення з «Фольксвагеном», проте й після цього не зупинився та продовжив рух. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

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«Правоохоронці, які прибули на місце події, намагались зупинити автомобіль, та водій не виконав їхні законні вимоги. Тоді поліцейські розпочали переслідування й невдовзі зупинили «Тойоту». Особу водія встановлено – ним виявився 17-річний мешканець Червонограда, котрий, як в подальшому встановили медики, перебував у стані алкогольного сп’яніння», – йдеться у повідомленні.

Більше того, неповнолітній горе-водій «Тойоти Ленд Крузера» ніколи не отримував водійського посвідчення. На нього склали відразу 6 адмінпротоколів.

Санкції статей передбачають накладання штрафу до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із позбавленням права керування транспортними засобами терміном до одного року, до 40 годин громадських робіт, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

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Фото: поліція