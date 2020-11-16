На Львівщині чоловік помер від отруєння чадним газом

15 жовтня в селі на Жидачівщині через отруєння чадним газом помер 61-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

15 листопада о 15:00 год. у поліцію надійшло повідомлення від мешканки Жидачева про те, що прийшовши у будинок свого батька, вона виявила його тіло без ознак життя.

Як попередньо встановили правоохоронці, причиною смерті 61-річного чоловіка стало отруєння чадним газом, витік якого міг статися через несправне пічне опалення.

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За фактом слідчі Жидачівського відділення поліції, за процесуального керівництва Стрийської місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) з приміткою «нещасний випадок» Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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