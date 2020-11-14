У Львові п’яний чоловік повідомив у поліцію про «викрадення» своєї дружини

У Львові чоловік, який перебував у нетверезому стані, повідомив поліцейським про напад на себе та викрадення дружини. Проте поліцейські не встановили жодного факту, який підтвердив би розповідь львів’янина. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

13 листопада близько 4.00 до поліції надійшло повідомлення від 50-річного львів’янина про те, що на вулиці Дем’янській у Львові на нього напали невідомі зловмисники, побили, а його дружину, яка знаходилась поруч, силоміць посадили в автомобіль та зникли у невідомому напрямку.

«Під час опитування заявник, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, розповів поліцейським, що коли вони з дружиною йшли по вулиці, біля них зупинився автомобіль сірого кольору, звідки вийшли невідомі чоловіки, накинулись на нього з кулаками, а його 46-річну дружину примусили сісти в авто, на якому втекли», – розповіли у поліції.

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Правоохоронці провели комплекс оперативних заходів, під час яких не встановили жодного факту, який підтвердив би розповідь потерпілого.

Відносно чоловіка було складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ст.183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає покарання – штраф від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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