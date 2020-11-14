Додаткові 589 млн грн на ремонти доріг на Львівщині: які шляхи відремонтують?

Кабінет Міністрів погодив Львівщині додаткові 589 млн грн на ремонти доріг. За ці кошти планують відремонтувати понад 10 шляхів в області. Про це повідомив заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Юрій Бучко, передає пресслужба Львівської ОДА.

Юрій Бучко зазначив, що цьогоріч Львівщина в рамках цього року отримала рекордну суму – понад 5 мільярдів гривень – на капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг та мостів.

Станом на сьогодні в області відремонтували понад 450 кілометрів доріг державного та місцевого значення із 500 запланованих.

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«Львівщина – серед лідерів щодо кількості відремонтованих доріг та залучених коштів. На ремонтні роботи витратили понад 3 мільярди гривень. Серед основних об’єктів, які капітально відремонтували – Львів-Пустомити –Меденичі, Східниця – Пісочна, Мостиська-Самбір-Борислав, Мамчурі-Ясенів, Турка – Східниця, Криниця – Більче – Волиця, Куликів – Великосілки, Яворів – (Рава-Руська – Судова Вишня)», – каже Юрій Бучко.

Він також зазначив, що, відповідно до постанови Кабінету Міністрів, Львівщині виділили додаткові 589 млн грн на ремонти доріг. Серед основних доріг, які за ці кошти хочуть відремонтувати:

Східниця – Верхнє Синьовидне,

Мшанець – Стрілки,

Перемишляни – Чемеринці – Плугів,

Ясенів – Золочів,

Рава-Руська – Гайок,

Мостиська – Краковець,

Сокаль – Стоянів,

Кологури – Лучани,

Стрілки – Новий Кропивник.

Окрім того, планують відремонтувати місцеві дороги в населених пунктах – вулиця Чорновола в Стебнику, вулиця Мазепи в селі Пасіки-Зубрицькі, проїзд по вулиці Івана Франка від вулиці Садова до Жовтневої в селі Ямпіль Пустомитівського району.

Як писав Львівський портал, президентська програма «Велике будівництво» стартувала в Україні 1 березня. Її активно нахвалювали в уряді, анонсуючи українцям масштабні зміни. Так, після подолання «епохи бідності» у 2020 році в Україні обіцяють відремонтувати понад 4000 км доріг, а також звести по сто шкіл, садочків і стадіонів, 200 приймальних відділень у лікарнях.

Львівщина на цей рік запланувала відремонтувати майже 243 км доріг місцевого і державного значення, спорудити десяток шкіл, дитсадків, стільки ж приймальних відділень у лікарнях та п’ять стадіонів. Також цього року у області обіцяють відремонтувати 16 мостів. Про те, що стоїть за «Великим будівництвом» доріг у Львівській області читайте за цим посиланням.

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