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У Львові шукають ділянку під завод з випуску електромобілів

Соломія Головіна

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У промислових зонах Львова «Сигнівка» та «Рясне-2» шукають ділянку під будівництво заводу з випуску електромобілів. Відповідне доручення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Зазначається, що у такий спосіб мерія дає меседж компаніям, які виробляють електромобілі, що Львів готовий на пільгових умовах надавати земельну ділянку з підключеними мережами, аби такий завод був збудований на території міста.

«Ми даємо відповідні доручення департаменту містобудування, який має знайти в промислових зонах міста Львова, зокрема «Сигнівці» та «Рясне-2», можливо також буде проаналізовано інші промислові зони, земельну ділянку, і винести в подальшому на розгляд Львівської міської ради. Також ми даємо доручення для департаменту економічного розвитку, зважаючи на важливість цього питання та його пріоритетність, відповідність стратегії розвитку Львова, що потрібно подати шляхи, яким чином зацікавити інвестора, знайти варіанти його підтримки таким чином, аби земельна ділянка була надана йому на пільгових умовах – або через приватно-публічне партнерство, або іншим механізмом. Це все ще потребує опрацювання, але це рішення дає старт цьому процесу», – наголосив заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач.

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