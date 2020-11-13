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На Львівщині митники знайшли чергову контрабанду в секонд-хенді

Ольга Денисяка

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У пункт пропуску «Краківець», що на Львівщині, митники знайшли контрабанду тонни нового одягу, яка була захована серед 12 тонн секонд-хенду. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському прикордонному загоні.

 

Українець приїхав у пункт пропуску вантажівкою. Згідно з документами, він перевозив понад 12 тонн одягу та взуття, що були у використанні.

Однак, серед  вживаного краму знайшли близько тонни нового товару, зокрема: 12 570 одиниць нового одягу, 285 пар взуття та 215 сумок різних брендів.

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Зазначимо, що з початку року це вже 23-тя спроба незаконного перевезення імпортного товару під виглядом «секонд-хенду» через польсько-український кордон, яка була викрита прикордонниками.

Як результат, у цих випадках припинено спроби незаконного ввезення в Україну близько 55 тонн нових товарів: одягу, взуття, сумок, іграшок, біжутерії, меблів, посуду, побутової техніки тощо.

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