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На кордоні з Польщею викрили 22 спроби ввезення нового товару під виглядом секонд-хенду

Соломія Головіна

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На кордоні з Польщею із початку року викрили 22 спроби незаконного ввезення товарів під виглядом секонд-хенду. Про це Львівському порталу повідомили у Західному регіональному управлінні ДПСУ.

 

Зазначається, що загалом припинено незаконне ввезення близько 45 тонн імпортного краму, який маскували під вживані речі: одягу, взуття, сумок, іграшок, біжутерії, меблів, посуду, побутової техніки тощо.

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«Днями за ініціативою прикордонників виявлена та припинена спроба нелегально ввезти в Україну вісім центнерів пряжі. Прихований вантаж, про який не вказувалося у товаросупровідних документах, виявили у пункті пропуску «Краківець», що на Львівщині, під час перевірки вантажівки з вживаним одягом», – зазначають у Держприкордонслужбі.

Як наголошують у ДПСУ,  це вже 22 з початку року викрита прикордонниками спроба незаконного перевезення через польсько-український кордон імпортного краму під виглядом секонд-хенду.

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Фото: ДПСУ

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