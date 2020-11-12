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Ватикан пропонує безкоштовні тести на COVID-19 бездомним

Соломія Головіна

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Папа Римський Франциск пропонує безкоштовні тести на коронавірус для бідних і бездомних. Тести робитимуть в клініці на площі Святого Петра. Про це повідомляє Громадське з посиланням на Reuters.

 

Тести можна буде зробити в клініці на площі Святого Петра, яку Папа Римський відкрив кілька років тому для надання базової медичної допомоги нужденним людям, деякі з яких живуть на вулицях в околицях Ватикану.

Архієпископ Ріно Фізікелла сказав журналістам, що щодня в лікарні проводять близько 50 тестів на коронавірус, і ця ініціатива не матиме часових обмежень.

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Тим, хто отримає негативний тест на COVID-19, видадуть документ для входу в притулок, а тих, у кого позитивний тест, направлятимуть на подальше лікування.

Як пише видання, в Італії велика кількість безхатьків, які не є громадянами цієї країни, тому вони не мають сімейного лікаря в національній системі охорони здоров’я. Італійці ж, які стали бездомними через економічні труднощі, часто занадто соромляться повертатися до своїх сімейних лікарів.

Папа Римський заснував Всесвітній день бідних чотири роки тому, щоб привернути увагу до нужденних, особливо в розвинених країнах. Його відзначають цієї неділі, 15 листопада.

У середу Італія перевищила позначку в мільйон випадків COVID-19 і стала однією з 10 найбільш постраждалих від коронавірусу країн у світі.

За даними карти поширення коронавірусу Університету Джонса Гопкінса, загалом в Італії станом на 17:00 12 листопада вже зафіксували 1 млн 28 тисяч випадків інфікування, з них 42,9 тисячі людей померли.

Як повідомляв Львівський портал, наразі в Україні зафіксовано 500 865 випадків коронавірусної інфекції. Від ускладнень за COVID-19 померло 9 145 людей, натомість побороти недугу вдалося 227 694 особам.

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