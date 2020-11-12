В Україні через карантин збідніють 9 млн людей, – ООН

За підсумками 2020 року Україну чекає найгірша за 10 років рецесія, в результаті якої за межею бідності опиняться понад 9 млн українців. Про це пише Лівий берег з посиланням на звіт ООН за жовтень.

Згідно з документом, з березня 80% українських домогосподарств втратили доходи, а заборгованість домогосподарств зросла на 15%.

За даними ООН, в Україні через карантин у 40% родин один з членів втратив роботу. Ще гірша ситуація склалася на територіях, які постраждали внаслідок військового конфлікту.

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«На непідконтрольних України територіях зараз 58% сімей повідомили про використання негативних механізмів пристосування для задоволення своїх основних потреб, в порівнянні з 49% на початку 2020 року», – йдеться в повідомленні ООН.

Зазначимо, в уряді прогнозують, що до кінця листопада в Україні буде до 15 тисяч нових випадків коронавірусу в день, а до кінця року ця цифра може досягти 20 тисяч.

Нагадаємо, у МОЗ уже заявили, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної.

Раніше через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав громадян дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, оскільки у противному випадку ситуація з поширенням COVID-19 може швидко вийти з-під контролю.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні з 14 листопада запроваджують карантин вихідного дня. Діятиме він щонайменше до 30 листопада. Також уряд впровадив загальнодержавний «помаранчевий» рівень епіднебезпеки.

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