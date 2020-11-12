У Львові наркоторговець сльозогінний газ в обличчя поліції

11 листопада у Львові розповсюджувач наркотиків напав на поліцейських та розпилив їм в обличчя сльозогінний газ. Згодом патрульні допомогли затримати злочинця. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

11 листопада близько 16:30 год. оперативники кримінальної поліції Личаківського відділу поліції помітили на площі Петрушевича у Львові двох чоловіків, котрі поводились підозріло.

Під час встановлення осіб незнайомців, один з них витягнув балончик та розпилив сльозогінний газ в обличчя правоохоронців, спричинивши їм тілесні ушкодження (зокрема, хімічні опіки очей). Спільно з патрульними поліцейськими, оперативники затримали зловмисника.

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Зловмисником виявився 23-річний львів’янин. Правоохоронці знайшли та вилучили у нього 11 фасованих пакетиків з речовиною, схожою на наркотичний засіб «канабіс» та 3 – з речовиною, схожою на психотропний засіб «амфетамін», а також електронні ваги. Усе вилучене скеруввали на експертне дослідження.

Слідчі Личаківського відділу поліції, за процесуального керівництва Львівської міської прокуратури №1, відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України та ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – позбавлення волі на термін до восьми років.

Зловмисник, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, пов’язаних з наркотиками, затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

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