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Російські окупанти поранили ще одного українського захисника

Андрій Котенський

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Минулої доби, 11 листопада, збройні формування Російської Федерації тричі атакували українських захисників. Одного українського військового було поранено. Про це Львівському порталу повідомили у штабі Операції об’єднаних сил.

 

Зокрема, у районі населеного пункту Піски ворог відкривав вогонь з автоматичного станкового гранатомета. Поблизу Водяного – застосував міномет калібру 82 міліметри. Неподалік населеного пункту Кам’янка противник вів вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета.

На жаль, унаслідок цього обстрілу один український військовослужбовець отримав вогнепальне поранення. Стан його здоров’я задовільний.

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Від початку поточної доби, 12 листопада, на усіх ділянках фронту спостерігається тиша. У смугах відповідальності наших бригад жодної збройної провокації чи пострілу не зафіксовано.

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