На COVID-19 захворів перший віцеспікер Верховної Ради Стефанчук

Перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук захворів на коронавірус. Про це він повідомив на своїй Facebook-сторінці.

«Мабуть, дійшла черга й до мене. Позитивний настрій змінився позитивним тестом. Не вберегли ні маска, яку я фактично не знімав із березня місяця, ні рукавиці, ні дезінфекції. Певно треба пройти й це випробування. Тому вимушено тимчасово вибуваю зі строю. Бажаю всім, хто не захворів, – міцного імунітету, а всім, хто все ж підхопив вірус, – якнайшвидшого одужання!», – зазначив він.

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Раніше Львівський портал писав, що COVID-19 вже підхопили президент України Володимир Зеленський, керівника його офісу Андрій Єрмак, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, очільник Мінфіну Сергій Марченко та міністр оборони України Андрій Таран.

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Фото: УНН