Очільники Міноборони та Мінфіну отримали позитивні тести на COVID

Очільник Мінфіну Сергій Марченко та міністр оборони України Андрій Таран отримали позитивні тести на COVID-19. Про це повідомляє УП.

Зазначається, що пресслужба Міністерства фінансів підтвердила інформацію про це. На цей період виконання обов’язків міністра покладено на першого заступника міністра фінансів Дениса Улютіна. Водночас, Сергій Марченко в дистанційному режимі на самоізоляції залучений в робочі процеси та керівництво міністерством.

Також видання інформує, що міністру оборони тест зробили перед поїздкою президента України на Донбас.

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«Таран перейшов на режим самоізоляції та роботу у дистанційному режимі. Його стан та самопочуття наразі є задовільними. Відповідних змін зазнав і раніше запланований робочий графік міністра оборони України», – інформує УП з посиланням на Укрінформ.

Як повідомляв Львівський портал, 9 листопада стало відомо про COVID-19 у президента України Володимира Зеленського, керівника його офісу Андрія Єрмака.