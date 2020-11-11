Спікер Верховної Ради захворів на коронавірус

Спікер Верховної Вади України Дмитро Разумков захворів на Covid-19. Про це повідомив сам Разумков на своїй сторінці у Фейсбук.

«Ризик підхопити коронавірус є у кожного з нас. Сьогодні хвороба наздогнала і мою родину, я отримав позитивний результат тесту. Почуваюся нормально, сподіваюся, так буде і надалі. Знаходитимуся на ізоляції та працюватиму дистанційно.

Дотримуйтеся карантинних обмежень та бережіть себе і близьких», – повідомив Дмитро Разумков.

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Як відомо, 9 листопада, Президент України Володимир Зеленський отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

12 червня виявили коронавірус і в першої леді Олени Зеленської. Її ізолювали від інших членів сім’ї, вона перебувала на амбулаторному лікуванні. Пізніше стало відомо, що Зеленську госпіталізували в одну з лікарень Києва із двобічною пневмонією. На початку липня перша леді поборола недугу.

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