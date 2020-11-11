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З «ковідного фонду» вже використали 39 млрд, з них на охорону здоров'я – 6,6 млрд

Вероніка Рой

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Станом на 6 листопада з Фонду боротьби з COVID-19 використали 39 млрд грн коштів. З них на охорону здоров’я використано 6,6 млрд грн з 16,3 млрд грн передбачених коштів. Про це інформує пресслужбі Мінфіну.

 

Як зазначають у міністерстві, у сфері охорони здоров’я з Фонду передбачено виділення 100 млн грн на закупівлю апаратів ШВЛ, з з них вже використано 42 млн грн. Майже 3 млрд грн передбачено на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту для працівників закладів охорони здоров’я, з яких наразі використано 709,7 млн грн.

На субвенцію місцевим бюджетам для забезпечення лікарень киснем спрямовано 571 млн грн. Також на підвищення надбавок і доплат медичним працівникам витрачено 3,2 млрд грн з передбачених 6 млрд грн.

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«Крім коштів Фонду, заходи зі протидії COVID-19 фінансуються також з інших джерел. Так, за програмою медичних гарантій, Національна служба здоров’я вже здійснила оплати закладам охорони здоров’я на суму понад 8,0 млрд грн за послуги, що пов’язані із лікуванням COVID-19», – йдеться у повідомленні Мінфіну.

Крім того, станом на 5 листопада з коштів місцевих бюджетів витрачено 3,8 млрд грн на придбання товарів і послуг для запобігання поширенню COVID-19.

Як писав Львівський портал, нещодавно стало відомо, що гроші із Фонду з боротьби з коронавірусом витратили на будівництво доріг та амбулаторій, на соціальні виплати населенню, доплати медикам і правоохоронцям. Проте апарати для штучної вентиляції легень за кошти фонду не закуповували.

Тим часом у Міністерстві фінансів заявили, що з COVID-фонду витратили вже половину коштів. Також на заходи з протидії коронавірусу з держбюджету пішло понад 25 млрд грн.

Своєю чергою депутати Львівської облради незадовільно оцінили роботу Кабміну у боротьбі з коронавірусною інфекцією. Депутатів та голову ЛОР обурило те, що уряд не виділив Львівщині з «ковідного» фонду коштів на боротьбу з пандемією.

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