У Мінфіні заявляють, що в Україні на боротьбу з COVID-19 витратили понад 25 млрд грн

На заходи з протидії коронавірусній інфекцій з державного бюджету витратили понад 25 млрд грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів України.

Так, станом на 29 вересня з Фонду боротьби з COVID-19 вже використано 25,8 млрд грн, або 39% виділених коштів. З них на охорону здоров’я використано 2,7 млрд грн з 16,3 млрд грн запланованих або 17% виділених коштів.

«З Фонду передбачено виділення 100 млн грн на закупівлю апаратів ШВЛ: на сьогодні ці кошти в повному обсязі у головного розпорядника – МОЗ (касові видатки на закупівлю апаратів ШВЛ не здійснювались) та майже 3 млрд грн на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту для працівників закладів охорони здоров’я, з яких наразі використано 553,5 млн грн», – йдеться у повідомленні Мінфіну.

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У відомстві кажуть, що крім коштів Фонду, заходи зі протидії COVID-19 фінансуються також з інших джерел. Так, за програмою медичних гарантій, Національна служба здоров’я вже здійснила оплати закладам охорони здоров’я на суму понад 4,8 млрд грн за послуги, що пов’язані із лікуванням COVID-19. Крім того, з коштів місцевих бюджетів витрачено 3,3 млрд грн на придбання товарів і послуг для запобігання поширенню COVID-19.

Моніторити стан використання коштів на боротьбу з COVID-19 можна на офіційному сайті Мінфіну.

Раніше голова Рахункової палати Валерій Пацкан заявив, що гроші із Фонду з боротьби з коронавірусом пішли на будівництво доріг та амбулаторій, на соціальні виплати населенню, доплати медикам і правоохоронцям. Проте апарати для штучної вентиляції легень на кошти фонду не закуповували.

Нагадаємо, 22 вересня, депутати незадовільно оцінили роботу Кабміну у боротьбі з коронавірусною інфекцією. Основною причиною є недофінансування обласних лікарень, котрі є на передовій з COVID-19. Депутатів облради та голову ЛОР обурило те, що Кабмін не виділив коштів Львівщини з «ковідного» фонду на боротьбу з пандемією в області.

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