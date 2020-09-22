Львівська облрада незадовільно оцінила роботу уряду у боротьбі з коронавірусом

Депутати Львівської обласної ради під час засідання у вівторок, 22 вересня, незадовільно оцінили роботу Кабміну у боротьбі з коронавірусною інфекцією. Основною причиною є недофінансування обласних лікарень, котрі є на передовій з COVID-19. За це проголосували 52 депутати, передає Львівський портал.

Під час сьогоднішнього сесійного засідання депутати Львівської облради заслухали інформацію ЛОДА щодо санітарно-епідеміологічного стану на території Львівщини. Директор департаменту охорони здоров’я ЛОДА Орест Чемерис зазначив, що на боротьбу з коронавірусною інфекцією з обласного бюджету було виділено понад 147 млн грн. Також посадовець уточнив, що усі медичні заклади, що лікують хворих на коронавірус, заключили 65 угод з Національної службою здоров’я України. Сума, яка передбачена угодами з НЗСУ, становить 558,7 млн грн. Втім станом на 21 вересня профінансовано 321 млн грн, тобто на 57,5%.

У депутатів Львівської облради виникли запитання стосовно того, скільки Львівщина отримала коштів з «ковідного фонду», який був затверджений урядом. Орест Чемерис повідомив, що на Львівську область з цього фонду коштів не надходило.

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«Маємо всі наші можливості за увесь цей час боротьби з коронавірусом – 393 млн грн, з яких касові видатки з обласного бюджету – 120 млн грн. Тобто, з 66 млрд грн так званого «Ковідного фонду» Державного бюджету – наша область нічого не отримала. А за підрахунками, Львівщина мала б отримати 4,6 млрд грн. Де Уряд?!», – наголосив голова Львівської облради Олександр Ганущин.

Заступник голови облдержадміністрації Іван Собко зазначив, що на сьогодні є проблематика недофінансування дороговартісних антибіотиків в обласній інфекційній лікарні і в Центрі легеневого здоров’я.

«Ми на це звертали увагу керівництва НЗСУ, просили переглянути пакти і додати коефіцієнт, яки би дав можливість лікарням третього рівня, тобто ковідним, отримувати більше коштів на медикаменти», – додав він.

Як повідомляв Львівський портал, станом на 11 вересня Львівщина була другою областю в Україні, яка отримала найбільше коштів від НСЗУ на лікування хворих на коронавірус, – понад 269 млн грн. Абсолютним лідером є Івано-Франківщина, якій виділили більше 278 млн грн.

Нагадаємо, лікування хворих на коронавірус Україні обійдеться у 15 млрд грн. Детальніше – за цим посиланням.

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