Неподалік старого трамвайного депо у Львові відреставрували старовинну браму

У Львові на вулиці Івана Котляревського, 13, що неподалік старого трамвайного депо, відреставрували старовинну браму за кошти міста та мешканців. Про це інформує Бюро спадщини.

Фахівці відновлювали історичну браму близько трьох місяців.

«Сама конструкція брами була викривлена, під нашаруванням старої фарби приховувалося багато заржавілих елементів та деформацій, а нижня її частина та пороги були просто знищені. Це все нам довелося відновлювати», – розповів реставратор Юрій Миколаїшин.

Реклама партнерів

Окрім цього, фахівці встановили нову клямку, відновили роботу автентичних завіс і встановили відреставрований австрійський замок, який хоч і не рідний, але відповідає по віку цій брамі.

«Ми повернули цій брамі її автентичний колір, а також відновили красиве засклення, яке раніше було просто забите фанерою. Тепер усі охочі можуть поглянути якою красивою була сто років тому. Маю надію, що мешканці будуть її цінувати і вона прослужить їм довгі роки», – додав реставратор.

Браму відновили завдяки програми співфінансування з мешканцями.

«Загальна вартість реставрації становила близько 70 000 грн з яких місто оплатило майже 49 000 грн, а іншу частину – мешканці», – розповів директор ЛКП «Бюро спадщини» Павло Богайчик.

Зазначимо, у Львові завершився набір заявок для участі у Програмі співфінансування. Відтак ЛКП «Бюро спадщини» допоможе відреставрувати ще 50 історичних брам та вікна у 20 будинках міста. З переліком адрес можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, Львівський портал побував на екскурсії відреставрованими брамами Львова. З ТОП-локаціями зі старовинними брамами Львова можна ознайомитися тут.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.