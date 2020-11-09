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У Львові легковик зіткнувся з мікроавтобусом: загинув 30-річний чоловік

Ольга Денисяка

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Зранку 9 листопада водій автомобіля «Шкода Октавія» виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з мікроавтобусом «Мерседес Спринтер». Від отриманих травм 30-річний водій «Шкоди» помер на місці події. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Аварія сталась у понеділок, 9 листопада, близько 11:00 год. на вулиці Тунельній у Львові.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій легковика «Шкода Октавія», 30-річний львів’янин, виїхав на смугу зустрічного руху, де його автомобіль зіткнувся з мікроавтобусом «Мерседес Спринтер», яким керував житель Львова віком 38 років.

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Від отриманих травм водій «Шкоди» помер на місці події. Медики встановлюють діагноз водію мікроавтобуса.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

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